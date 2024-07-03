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Арина Соболенко обратилась к болельщикам после снятия с Уимблдона-2024

Арина Соболенко обратилась к болельщикам после снятия с Уимблдона-2024
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка третья ракетка мира Арина Соболенко обратилась к болельщикам после снятия с Уимблдона-2024.

«Хочу сказать вам огромное спасибо за всю поддержку, которую я получила за последние несколько дней! Это очень много значит для меня! Я вернусь сильнее, чем когда-либо! Пришло время пройти курс реабилитации, выздороветь и начать всё сначала!» — написала Соболенко в социальных сетях.

Напомним, Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча. Теннисистка признавалась, что находится не в лучшей форме, а проблема с плечом, по её словам, очень редкая и не характерна для теннисистов. Все необходимые обследования Соболенко проходит регулярно. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» Соболенко должна была начать Уимблдон-2024 с матча с американкой Эминой Бектас. В 2023 году белоруска играла в полуфинале турнира.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (ж)
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