Карен Хачанов и Аслан Карацев заявлены на турнир в Вашингтоне — источник

Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев планируют принять участие в турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, который пройдёт c 29 июля по 4 августа, сообщает теннисный обозреватель в социальной сети.

Наиболее заметные теннисисты в предварительной заявке турнира в столице США:

Григор Димитров (10-я ракетка мира, Болгария).

Бен Шелтон (14, США).

Себастьян Корда (21, США).

Карен Хачанов (22, Россия).

Фрэнсис Тиафо (29, США).

Аслан Карацев (99, Россия).

Турнир в США пройдёт в одни сроки с Олимпийскими играми в Париже. Отметим, что ранее Карацев вошёл в состав, выставленный Федерацией тенниса России на Олимпиаду-2024. Приглашение МОК для участия в ОИ приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.