ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов и Аслан Карацев заявлены на турнир в Вашингтоне — источник

Карен Хачанов и Аслан Карацев заявлены на турнир в Вашингтоне — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев планируют принять участие в турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, который пройдёт c 29 июля по 4 августа, сообщает теннисный обозреватель в социальной сети.

Наиболее заметные теннисисты в предварительной заявке турнира в столице США:

  • Григор Димитров (10-я ракетка мира, Болгария).
  • Бен Шелтон (14, США).
  • Себастьян Корда (21, США).
  • Карен Хачанов (22, Россия).
  • Фрэнсис Тиафо (29, США).
  • Аслан Карацев (99, Россия).

Турнир в США пройдёт в одни сроки с Олимпийскими играми в Париже. Отметим, что ранее Карацев вошёл в состав, выставленный Федерацией тенниса России на Олимпиаду-2024. Приглашение МОК для участия в ОИ приняли российские теннисисты Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов и Диана Шнайдер. От соревнований отказались Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская.

Материалы по теме
Дарья Касаткина и ещё пять россиянок планируют сыграть на турнире в США в одно время с ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android