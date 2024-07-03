Ольховский — об игре Рублёва: непонятно, есть ли у него сейчас проблемы со здоровьем

Чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал вылет российского теннисиста шестой ракетки мира Андрея Рублёва в первом круге Уимблдона-2024.

«Очень много было суеты, Андрей сейчас совершенно не уверен в своей игре, он не смог показать хороший теннис. С таким количеством ошибок побеждать даже такого соперника очень сложно. Мне кажется, Андрей совершенно потерял хладнокровие, он стал очень часто выплёскивать эмоции, бить себя, это вряд ли идёт ему на пользу. Сложно сейчас делать какие-то выводы, потому что непонятно, в каком он физическом состоянии, есть ли у него сейчас проблемы со здоровьем», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, накануне Рублёв проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье (Аргентина) со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).