«Редкое поведение». Спортивный психолог оценил выступление Рублёва на Уимблдоне-2024

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал поведение шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва во время матча первого круга Уимблдона-2024. Рублёв избил себя ракеткой до крови.

«Это достаточно редкое поведение, но есть случаи, когда спортсмен сам себя наказывает. Есть такой тип поведения «самонаказание». У нас всех были родители и тренеры, которые нас наказывали, если мы что-то делали не так. Мы выросли, а эта наказующая часть осталась встроена в психику с детства. Есть крайние случаи, когда человек наносит себе какие-то мелкие побои. Назвать это нормой нельзя, но это не часто встречается.

Эмоции — это приправы. Андрей — игрок эмоциональный. Ему эмоции нужны! Он без этого не может играть в полную силу. Эмоции у него всегда присутствуют, когда они в нужной степени, Андрей играет хорошо. Перед поражениями он выиграл «Мастерс». Он потратил внутреннюю энергию, которая контролирует эмоции. Андрей правильно сказал, что ему нужно время. Он не успел прийти в себя. А выиграть Андрей хочет, он всегда играет на победу. Он не может играть без души», — приводит слова Гущина «Спорт день за днём».

Напомним, накануне Рублёв проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье (Аргентина) со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7 (5:7).