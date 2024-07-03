Психолог: с подачи специалистов Мирра ставит перед собой задачи, к которым ещё не готова

Спортивный психолог Вадим Гущин дал оценку выступлению российской теннисистки 23-й ракетки мира Мирры Андреевой на Уимблдоне-2024. После поражения на старте турнира Андреева расплакалась.

«У каждого пола есть свои достоинства и недостатки. Реакция Мирры — это реакция девичья. Юная девушка, которая показала совершенно выдающиеся результаты и, видимо, не успела восстановиться к новому турниру. С подачи журналистов и некоторых странных специалистов она ставит перед собой задачи, к которым ещё не готова. По физическим качествам и по возрасту. Ей горько и обидно. Ребёнок, который есть в каждом игроке, а играет именно внутренний ребёнок, который пережил поражение на ранней стадии», — приводит слова Гущина «Спорт день за днём».

Ранее Мирра Андреева не сдержала эмоций по ходу матча против Бренды Фрухвиртовой и покинула корт в слезах.

Напомним, Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4.