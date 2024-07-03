Медведев — Мюллер: россиянин проиграл в первом сете второго круга на Уимблдоне-2024

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл в первом сете в матче второго круга Уимблдона-2024 против француза Александра Мюллера. Счёт — 6:7 (3:7).

За время стартового сета Медведев не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил две подачи навылет. Мюллеру удалось выполнить один эйс. В то же время он допустил одну двойную и 13 невынужденных ошибок.

Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она проходит на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.