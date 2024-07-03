Карацев — Хачанов: первый сет российского дерби на Уимблдоне-2024 остался за Кареном

22-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу в первом сете стартового матча на Уимблдоне-2024. Его соперником стал соотечественник 99-я ракетка мира Аслан Карацев. Счёт — 6:3 в пользу Хачанова.
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Игра идёт уже около часа. За это время Хачанов допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт и выполнил четыре подачи навылет. Карацев допустил две двойные и 12 невынужденных ошибки.
Это пятая встреча между Хачановым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз в полуфинале Кубка Кремля — 2021.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 3 июля 2024
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