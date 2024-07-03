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Карацев — Хачанов: первый сет российского дерби на Уимблдоне-2024 остался за Кареном

Карацев — Хачанов: первый сет российского дерби на Уимблдоне-2024 остался за Кареном
Карен Хачанов
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22-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу в первом сете стартового матча на Уимблдоне-2024. Его соперником стал соотечественник 99-я ракетка мира Аслан Карацев. Счёт — 6:3 в пользу Хачанова.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		4
6 		4
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Игра идёт уже около часа. За это время Хачанов допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт и выполнил четыре подачи навылет. Карацев допустил две двойные и 12 невынужденных ошибки.

Это пятая встреча между Хачановым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз в полуфинале Кубка Кремля — 2021.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024 (м)
Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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