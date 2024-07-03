Кори Гауфф обыграла квалифаершу Тодони и первой вышла в третий круг Уимблдона-2024
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона-2024. В матче второго раунда она в двух сетах обыграла 142-ю ракетку мира Анку-Алексию Тодони из Румынии (6:2, 6:1), пробившуюся в основную сетку из квалификации.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
142
Анка-Алексия Тодони
А. Тодони
Окончен
0 : 2
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2
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Американская теннисистка два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Тодони столько же эйсов и двойных ошибок, а также ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.
В 1/16 финала Уимблдонского турнира Гауфф сыграет с победительницей встречи между британской теннисисткой Сонай Картал и 45-й ракеткой мира француженкой Кларой Бюрель.
Комментарии
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