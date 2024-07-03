Андреева — единственная теннисистка младше Гауфф, которая смогла выиграть сет у американки

Сегодня, 3 июля, вторая ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обыграла 19-летнюю румынку Анку-Алексию Тодони (6:2, 6:1) во втором круге Уимблдона-2024. Она выиграла все матчи на турнирах WTA у соперниц моложе неё.

Спортсменка из США провела семь встреч с более юными теннисистками и во всех одержала победы. Россиянка Мирра Андреева является единственной соперницей, уступающей американке в возрасте, которая смогла выиграть у неё сет.

Андреева и Гауфф провели между собой три встречи на турнирах уровня WTA, и в двух из них россиянка выигрывала одну партию, в том числе и на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» — 2023 — 7:6, 1:6, 1:6. В этом году на турнире категории WTA-1000 в Риме теннисисткам для определения победительницы также потребовалось три сета — 4:6, 6:4, 7:6 в пользу американки.