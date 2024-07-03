Медведев ярко выругался в первом сете матча Уимблдона-2024

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев ярко выругался во время первого сета матча первого круга против француза Александра Мюллера. Отметим, что россиянин отдал начало матча своему сопернику на тай-брейке. Счёт — 7:6 (7:3) в пользу француза.
Фото: скрин из трансляции
За время стартового сета Медведев не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил две подачи навылет. Мюллеру удалось выполнить один эйс. В то же время он допустил одну двойную и 13 невынужденных ошибок.
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Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она проходит на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
- 3 июля 2024
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