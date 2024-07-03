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Медведев совершил переход во время тай-брейка на Уимблдоне после розыгрыша 9-го очка

Медведев совершил переход во время тай-брейка на Уимблдоне после розыгрыша 9-го очка
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Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев совершил переход на тай-брейке после розыгрыша 9-го, а не 12-го очка. Россиянин проиграл первый сет сопернику из Франции Александру Мюллеру на тай-брейке. Счёт — 7:6 (7:3) в пользу француза.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:40 МСК
Александр Мюллер
102
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6
6 3 		5
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

За время стартового сета Медведев не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил две подачи навылет. Мюллеру удалось выполнить один эйс. В то же время он допустил одну двойную и 13 невынужденных ошибок.

Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она проходит на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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Турнирная сетка Уимблдона-2024 (м)
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