Медведев совершил переход во время тай-брейка на Уимблдоне после розыгрыша 9-го очка

Российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев совершил переход на тай-брейке после розыгрыша 9-го, а не 12-го очка. Россиянин проиграл первый сет сопернику из Франции Александру Мюллеру на тай-брейке. Счёт — 7:6 (7:3) в пользу француза.

За время стартового сета Медведев не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил две подачи навылет. Мюллеру удалось выполнить один эйс. В то же время он допустил одну двойную и 13 невынужденных ошибок.

Это первая встреча теннисистов на соревнованиях под эгидой ATP. Она проходит на Центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.