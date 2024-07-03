ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: Мария Шарапова в королевской ложе Уимблдона-2024

Фото: Мария Шарапова в королевской ложе Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова посетила королевскую ложу на Уимблдоне-2024.

Фото: Скриншот из трансляции

Сегодня, 3 июля, исполнилось ровно 20 лет победе Шараповой в Уимблдонском турнире. 3 июля 2004 года она выиграла Уимблдон в 17-летнем возрасте. В финале россиянка обыграла американскую теннисистку Серену Уильямс со счётом 6:1, 6:4.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Материалы по теме
«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон
Истории
«Я переодевалась под рыдания Серены». 20 лет назад Шарапова триумфально выиграла Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android