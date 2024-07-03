Роман Сафиуллин в пяти сетах одолел Франсиско Серундоло на старте Уимблдона-2024
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44-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй круг Уимблдона-2024.
На старте соревнований Сафиуллин со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло (26). Отметим, что данный матч должен был завершиться ещё вчера, 2 июля, однако был прерван из-за дождя.
Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 16:50 МСК
44
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
3 : 2
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|6
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|6
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|3
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30
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Встреча Сафиуллина с Серундоло продлилась 3 часа и 30 минут. В её рамках Роман 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Франсиско 13 эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующим соперником Сафиуллина на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Томаш Махач (Чехия).
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