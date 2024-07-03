Роман Сафиуллин в пяти сетах одолел Франсиско Серундоло на старте Уимблдона-2024

44-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился во второй круг Уимблдона-2024.

На старте соревнований Сафиуллин со счётом 6:7 (5:7), 3:6, 7:5, 6:3, 6:4 обыграл 30-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло (26). Отметим, что данный матч должен был завершиться ещё вчера, 2 июля, однако был прерван из-за дождя.

Встреча Сафиуллина с Серундоло продлилась 3 часа и 30 минут. В её рамках Роман 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Франсиско 13 эйсов, восемь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Сафиуллина на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Томаш Махач (Чехия).