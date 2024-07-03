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Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин сравнял счёт матча во 2-м круге Уимблдона

Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин сравнял счёт матча во 2-м круге Уимблдона
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с французом Александром Мюллером (102-я ракетка мира) во втором круге Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (7:4) выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первая партия со счётом 7:6 (7:3) осталась за французом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Мюллер во втором круге Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:40 МСК
Александр Мюллер
102
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 4 3
6 3 		7 7 6 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что Медведев (5) проводит свой матч на центральном корте Уимблдона. Второй сет поединка продлился 1 час и 4 минуты. В его рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, его соперник — один из трёх заработанных. Также в активе Даниила четыре эйса.

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