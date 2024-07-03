Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин сравнял счёт матча во 2-м круге Уимблдона
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с французом Александром Мюллером (102-я ракетка мира) во втором круге Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (7:4) выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первая партия со счётом 7:6 (7:3) осталась за французом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Мюллер во втором круге Уимблдона-2024.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:40 МСК
102
Александр Мюллер
А. Мюллер
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|4
|3
|
|7 7
|6
|4
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Отметим, что Медведев (5) проводит свой матч на центральном корте Уимблдона. Второй сет поединка продлился 1 час и 4 минуты. В его рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, его соперник — один из трёх заработанных. Также в активе Даниила четыре эйса.
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