Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин сравнял счёт матча во 2-м круге Уимблдона

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с французом Александром Мюллером (102-я ракетка мира) во втором круге Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (7:4) выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первая партия со счётом 7:6 (7:3) осталась за французом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Мюллер во втором круге Уимблдона-2024.

Отметим, что Медведев (5) проводит свой матч на центральном корте Уимблдона. Второй сет поединка продлился 1 час и 4 минуты. В его рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, его соперник — один из трёх заработанных. Также в активе Даниила четыре эйса.