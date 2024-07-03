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Агент Потаповой оценил организацию Уимблдона-2024

Агент Потаповой оценил организацию Уимблдона-2024
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Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, поделился впечатлениями от пребывания на Уимблдоне-2024.

«Насколько я помню, первый раз я посетил Уимблдон в 2016 году. Как раз в том сезоне Анастасия Потапова второй раз принимала участие в юниорском турнире и выиграла его в одиночном разряде среди девушек. После этого я приезжал в Лондон каждый год, за исключением пары лет.

Говоря об изменениях турнира за это время, нельзя не отметить, как развивается инфраструктура. В мой первый приезд не было стадионов с крышей, сейчас же она есть на Центральном корте и на корте №1. Но вообще Уимблдон — это самый консервативный турнир из всех четырёх мэйджоров. Например, на маленьких кортах до сих пор нет искусственного освещения, поэтому все матчи прекращаются в девять часов вечера, что создаёт определённые сложности с расписанием», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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