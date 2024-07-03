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Островский предположил, станет ли Уимблдон первым мэйджором с полностью крытыми кортами

Островский предположил, станет ли Уимблдон первым мэйджором с полностью крытыми кортами
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Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, предположил, станет ли Уимблдон первым мэйджором со всеми крытыми кортами.

«Не думаю, что все корты сделают крытыми. Дождь и Уимблдон всегда будут неразрывно связаны друг с другом. Но, на мой взгляд, это и является отличительной чертой турнира, что создаёт его уникальную атмосферу. Англичане строго отстаивают свою позицию и не хотят менять установившиеся правила. В то же время Уимблдон получает большое количество инвестиций, и за счёт этого строятся новые корты, развивается инфраструктура. Так, например, появился ультрасовременный административный комплекс с крытыми кортами, который соединяется с основной территорией подземным переходом. Такие проекты впечатляют и говорят о заинтересованности организаторов в развитии турнира, но со строгим соблюдением традиций», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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