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Островский: российских болельщиков на Уимблдоне меньше относительно прошлых лет

Островский: российских болельщиков на Уимблдоне меньше относительно прошлых лет
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Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), ответил, часто ли встречает на текущем Уимблдоне болельщиков из России.

«Русская речь здесь достаточно часто слышна: много наших соотечественников живёт в Лондоне, а кто-то приезжает и из Европы. Вчера я обошёл всю территорию турнира, включая небольшие корты, и встретил русскоязычных болельщиков. На матчах наших игроков они всегда есть: собираются вместе и поддерживают ребят. Конечно, могу отметить, что их меньше относительно прошлых лет, но нельзя сказать, что их нет совсем», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Отметим, что Потапова потерпела поражение в первом же круге Уимблдона-2024.

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