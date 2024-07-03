Островский: российских болельщиков на Уимблдоне меньше относительно прошлых лет

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), ответил, часто ли встречает на текущем Уимблдоне болельщиков из России.

«Русская речь здесь достаточно часто слышна: много наших соотечественников живёт в Лондоне, а кто-то приезжает и из Европы. Вчера я обошёл всю территорию турнира, включая небольшие корты, и встретил русскоязычных болельщиков. На матчах наших игроков они всегда есть: собираются вместе и поддерживают ребят. Конечно, могу отметить, что их меньше относительно прошлых лет, но нельзя сказать, что их нет совсем», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Отметим, что Потапова потерпела поражение в первом же круге Уимблдона-2024.