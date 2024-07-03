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Агент Потаповой объяснил, с чем связаны частые снятия с Уимблдона-2024

Агент Потаповой объяснил, с чем связаны частые снятия с Уимблдона-2024
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Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, поделился мнением касательно большого количества снятий с Уимблдона-2024 (в частности, речь об отказах со стороны Арины Соболенко, Виктории Азаренко и Екатерины Александровой).

«На Уимблдоне-2024 снятий действительно очень много. У каждого на это свои причины, поэтому я бы не стал объединять их в одно. Безусловно, Уимблдон всегда был богат на снятия. Во-первых, потому что травяной сезон короткий и у теннисистов мало времени, чтобы адаптировать свою игру. А во-вторых, это достаточно травмоопасное покрытие, на котором традиционно много падений. В нынешнем сезоне мы видели это на соревнованиях, предшествующих ТБШ. Анастасия Потапова тоже неудачно упала, но, к счастью, всё обошлось без травм», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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