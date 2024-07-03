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Элина Свитолина обыграла Линетт и вышла во второй круг Уимблдона-2024

Элина Свитолина обыграла Линетт и вышла во второй круг Уимблдона-2024
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира украинка обыграла польку Магду Линетт (44-й номер мирового рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:3.

Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Магда Линетт
44
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 11 3
7 		6 9 6
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 2 часа 40 минут. На счету Свитолиной шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Линетт выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

Украинка прервала серию из трёх поражений на турнирах WTA.

Во втором круге соревнований Свитолина сыграет с немецкой теннисисткой Юле Нимайер, которая занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Напомним, украинка выходила в полуфинал Уимблдона в 2023 году.

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Новости. Теннис
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