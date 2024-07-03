Элина Свитолина обыграла Линетт и вышла во второй круг Уимблдона-2024
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21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира украинка обыграла польку Магду Линетт (44-й номер мирового рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:3.
Уимблдон (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
44
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
1 : 2
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|7 11
|3
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|6 9
|6
21
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Матч продолжался 2 часа 40 минут. На счету Свитолиной шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Линетт выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.
Украинка прервала серию из трёх поражений на турнирах WTA.
Во втором круге соревнований Свитолина сыграет с немецкой теннисисткой Юле Нимайер, которая занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Напомним, украинка выходила в полуфинал Уимблдона в 2023 году.
Комментарии
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