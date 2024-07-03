Элина Свитолина обыграла Линетт и вышла во второй круг Уимблдона-2024

21-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона-2024. На старте турнира украинка обыграла польку Магду Линетт (44-й номер мирового рейтинга WTA) со счётом 7:5, 6:7 (9:11), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 40 минут. На счету Свитолиной шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Линетт выполнила восемь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.

Украинка прервала серию из трёх поражений на турнирах WTA.

Во втором круге соревнований Свитолина сыграет с немецкой теннисисткой Юле Нимайер, которая занимает 90-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Напомним, украинка выходила в полуфинал Уимблдона в 2023 году.