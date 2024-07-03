Агент Потаповой оценил шансы российских теннисистов на Олимпиаде-2024

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой, высказался о переходе с травы на грунт в преддверии Олимпиады-2024 в Париже и шансах россиян на Играх.

«Говоря о переходе после травы в Лондоне на олимпийский грунт в Париже, на мой взгляд, у игроков есть достаточное количество времени, чтобы адаптироваться. Для подготовки у них будет две недели. В недавнем интервью Диана Шнайдер говорила, что ей не доставит проблем вернуться обратно на грунт за этот временной отрезок. И я с ней согласен. В целом, если есть достаточное количество мотивации и желания, то профессиональному атлету подготовиться к такому переходу вполне реально. Однако в это же время уже начинается крупный «пятисотник» в Вашингтоне, и, конечно, спортсмены, которые участвуют на Олимпиаде, туда не попадают. И качественно подготовиться к харду будет уже сложнее. К тому же дополнительные трудности будут из-за трансконтинентального перелёта, смены часовых поясов и акклиматизации. У каждого игрока свой календарь в зависимости от личных обстоятельств и необходимости защиты очков. Поэтому осуждать спортсменов, которые по той или иной причине не выступят на Олимпиаде, некорректно.

У российской команды подбирается хороший состав на ОИ-2024. Здесь и молодые теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, которые проводят хорошие сезоны, а также опытные игроки: Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, если получит доступ. Если в одиночном разряде у последней сейчас получается не самый удачный сезон, то в парном и в миксте у неё есть все шансы на удачное выступление. Думаю, будет очень интересно следить за нашими девушками и ребятами, переживать и радоваться их продвижению по сетке. Хоть они и будут выступать в нейтральным статусе, но мы все понимаем, что они выступают за Россию. Будем надеяться, что нашим соотечественникам удастся завоевать олимпийские медали в Париже», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.