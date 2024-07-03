Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин впервые повёл в матче 2-го круга Уимблдона

Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с французом Александром Мюллером (102-я ракетка мира) во втором круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым он впервые повёл по сетам (2:1) в данном поединке.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Мюллер во втором круге Уимблдона-2024.
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Третья партия поединка продлилась 47 минут. В её рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мюллера один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Стоит отметить, что в прошлом году Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимблдона. Там он проиграл будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу.
- 3 июля 2024
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