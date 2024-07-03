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Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин впервые повёл в матче 2-го круга Уимблдона

Даниил Медведев — Александр Мюллер: россиянин впервые повёл в матче 2-го круга Уимблдона
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Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с французом Александром Мюллером (102-я ракетка мира) во втором круге Уимблдона-2024. Его со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым он впервые повёл по сетам (2:1) в данном поединке.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Александр Мюллер во втором круге Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:40 МСК
Александр Мюллер
102
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 4 4
6 3 		7 7 6 4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Третья партия поединка продлилась 47 минут. В её рамках Медведеву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мюллера один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Стоит отметить, что в прошлом году Медведев впервые в карьере дошёл до полуфинала Уимблдона. Там он проиграл будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу.

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