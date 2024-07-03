ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карацев — Хачанов: Карен в борьбе выиграл третий сет российского дерби на Уимблдоне-2024

Карацев — Хачанов: Карен в борьбе выиграл третий сет российского дерби на Уимблдоне-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился третий сет матча россиян Карена Хачанова (22-я ракетка мира) и Аслана Карацева (99-я ракетка мира) в первом круге Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (13:11) выиграл Хачанов. Тем самым Карен со счётом 2:1 по сетам ведёт в данном поединке.

Третья партия российского дерби выдалась самой напряжённой из сыгранных и продлилась 1 час и 17 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Аслан Карацев в первом круге Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 6 11 0
6 		6 4 7 13 2
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Это пятая встреча между Хачановым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз, в полуфинале Кубка Кремля — 2021.

Материалы по теме
Медведев в сете от 3-го круга на Уимблдоне! Также сражается Кудерметова. LIVE!
Live
Медведев в сете от 3-го круга на Уимблдоне! Также сражается Кудерметова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android