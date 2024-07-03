Карацев — Хачанов: Карен в борьбе выиграл третий сет российского дерби на Уимблдоне-2024

Завершился третий сет матча россиян Карена Хачанова (22-я ракетка мира) и Аслана Карацева (99-я ракетка мира) в первом круге Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (13:11) выиграл Хачанов. Тем самым Карен со счётом 2:1 по сетам ведёт в данном поединке.

Третья партия российского дерби выдалась самой напряжённой из сыгранных и продлилась 1 час и 17 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Аслан Карацев в первом круге Уимблдона-2024.

Это пятая встреча между Хачановым и Карацевым на турнирах уровня ATP. Четыре раза победу одерживал Хачанов. Это случилось на турнирах в Санкт-Петербурге (Россия, 2020 год), Торонто (Канада, 2021) и Галле (Германия, 2022). Карацев праздновал успех единственный раз, в полуфинале Кубка Кремля — 2021.