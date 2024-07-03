Гауфф – четвёртая теннисистка, одержавшая более 50 побед на ТБШ с 2020 года

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф одержала 51-ю победу на турнире «Большого шлема» с 2020 года. Сегодня, 3 июля, американка вышла в третий круг Уимблдона-2024, обыграв румынку Анку-Алексию Тодони со счётом 6:2, 6:1.

Благодаря этой победе Гауфф стала лишь четвёртой теннисисткой, кому удалось выиграть более 50 матчей на турнирах «Большого шлема» с 2020 года.

Лидером по данному показателю является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек с 73 победами. У белоруски Арины Соболенко 62 победы, у Онс Жабер из Туниса – 52.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.