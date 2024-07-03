Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2024, обыграв Вукича без потери сетов
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2024, действующим победителем которого является.
В матче второго круга Алькарас (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича, который перед поединком заявлял, что способен одолеть испанца.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 16:40 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|2
69
Александар Вукич
А. Вукич
Встреча Алькараса с Вукичем продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Карлос 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Александара два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Следующим соперником Алькараса на пути к защите титула станет американец Фрэнсис Тиафо (29).
Комментарии
- 3 июля 2024
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:27
-
17:15
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:41
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
15:07
-
15:00
-
14:25
-
14:13
-
14:10
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:35