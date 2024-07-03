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Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2024, обыграв Вукича без потери сетов

Карлос Алькарас вышел в третий круг Уимблдона-2024, обыграв Вукича без потери сетов
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2024, действующим победителем которого является.

В матче второго круга Алькарас (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича, который перед поединком заявлял, что способен одолеть испанца.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 16:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 5 		2 2
             
Александар Вукич
69
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Встреча Алькараса с Вукичем продлилась 1 час и 51 минуту. В её рамках Карлос 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Александара два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующим соперником Алькараса на пути к защите титула станет американец Фрэнсис Тиафо (29).

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