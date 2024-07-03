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Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 на отказе Аслана Карацева

Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 на отказе Аслана Карацева
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 на отказе соперника.

В стартовом для себя матче Хачанов (21) сражался с соотечественником Асланом Карацевым (99-я ракетка мира). Карен со счётом 6:3 выиграл первый сет встречи, второй в упорной борьбе забрал Аслан (7:6 (7:4)), не менее напряжённая третья партия завершилась со счётом 7:6 (13:11) в пользу Хачанова. На старте четвёртого сета Карен сделал брейк (2:0), после чего Аслан отказался продолжить поединок. Точная причина такого решения россиянина на данный момент неизвестна.

Уимблдон (м). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Аслан Карацев
99
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 6 11 0
6 		6 4 7 13 2
             
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Следующим соперником Хачанова на Уимблдоне-2024 станет французский теннисист Кентен Алис (Q, 220-я ракетка мира).

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