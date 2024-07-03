Вероника Кудерметова уступила Крейчиковой в первом круге Уимблдона-2024

38-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила в первом круге Уимблдона-2024. Победу одержала победительница «Ролан Гаррос» – 2021 чешка Барбора Крейчикова (32-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 7:5.

Матч продолжался 3 часа 19 минут. Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 19. На счету Крейчиковой два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Уимблдона-2024 Крейчикова сыграет с американкой Кэти Волынец, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.

Кудерметова сыграет в парном разряде на Уимблдоне-2024 в дуэте с представительницей Китайского Тайбэя Чань Хаочин.