Фабио Фоньини повторил достижение Роджера Федерера

94-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини повторил достижение швейцарца Роджера Федерера и австралийца Кена Розуолла.

Сегодня, 3 июля, итальянец обыграл восьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в матче второго круга Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3.

Фоньини стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось обыграть представителя топ-10 мирового рейтинга АТР в возрасте 37 лет и старше на турнире «Большого шлема». 24 мая Фабио исполнилось 37.

Фоньини – экс девятая ракетка мира и победитель девяти турниров АТР в одиночном разряде, включая один «Мастерс». В парном разряде итальянец поднимался на восьмую строчку мирового рейтинга, а также побеждал на турнире «Большого шлема» – на Australian Open в 2015 году.