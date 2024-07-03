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Фабио Фоньини повторил достижение Роджера Федерера

Фабио Фоньини повторил достижение Роджера Федерера
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94-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини повторил достижение швейцарца Роджера Федерера и австралийца Кена Розуолла.

Сегодня, 3 июля, итальянец обыграл восьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда в матче второго круга Уимблдона-2024 со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (1:7), 6:3.

Фоньини стал лишь третьим теннисистом в истории, которому удалось обыграть представителя топ-10 мирового рейтинга АТР в возрасте 37 лет и старше на турнире «Большого шлема». 24 мая Фабио исполнилось 37.

Фоньини – экс девятая ракетка мира и победитель девяти турниров АТР в одиночном разряде, включая один «Мастерс». В парном разряде итальянец поднимался на восьмую строчку мирового рейтинга, а также побеждал на турнире «Большого шлема» – на Australian Open в 2015 году.

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