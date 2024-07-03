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37-летний Фабио Фоньини обыграл Каспера Рууда во втором круге Уимблдона-2024

37-летний Фабио Фоньини обыграл Каспера Рууда во втором круге Уимблдона-2024
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил своё выступление на Уимблдоне-2024.

В матче второго круга Рууд (8) неожиданно проиграл 94-й ракетке мира 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини. Их встреча завершилась со счётом 6:4. 7:5, 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Фоньини.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
Фабио Фоньини
94
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 6 1 6
4 		5 7 7 3
             
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча Рууда с Фоньини продлилась 3 часа и 22 минуты. В её рамках Каспер 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фабио восемь эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующим соперником Фоньини на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

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