37-летний Фабио Фоньини обыграл Каспера Рууда во втором круге Уимблдона-2024

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил своё выступление на Уимблдоне-2024.

В матче второго круга Рууд (8) неожиданно проиграл 94-й ракетке мира 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини. Их встреча завершилась со счётом 6:4. 7:5, 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Фоньини.

Встреча Рууда с Фоньини продлилась 3 часа и 22 минуты. В её рамках Каспер 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фабио восемь эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующим соперником Фоньини на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).