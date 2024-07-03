37-летний Фабио Фоньини обыграл Каспера Рууда во втором круге Уимблдона-2024
Поделиться
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд завершил своё выступление на Уимблдоне-2024.
В матче второго круга Рууд (8) неожиданно проиграл 94-й ракетке мира 37-летнему итальянцу Фабио Фоньини. Их встреча завершилась со счётом 6:4. 7:5, 6:7 (1:7), 6:3 в пользу Фоньини.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:10 МСК
94
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6 1
|6
|
|5
|7 7
|3
8
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча Рууда с Фоньини продлилась 3 часа и 22 минуты. В её рамках Каспер 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фабио восемь эйсов, 10 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Следующим соперником Фоньини на Уимблдоне-2024 станет победитель матча Лоренцо Сонего (Италия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 июля 2024
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:27
-
17:15
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:41
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
15:07
-
15:00
-
14:25
-
14:13
-
14:10