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Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона-2024

Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона-2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел второй круг Уимблдона-2024.

Медведев (5) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 обыграл 102-ю ракетку мира француза Александра Мюллера на центральном корте травяного мэйджора. За матчем в числе прочих наблюдала самая титулованная теннисистка в истории России Мария Шарапова.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 15:40 МСК
Александр Мюллер
102
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 4 5
6 3 		7 7 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча Медведева с Мюллером продлилась 3 часа и 30 минут. В её рамках Медведев 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Медведева на Уимблдоне станет победитель матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

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