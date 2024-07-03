Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно преодолел второй круг Уимблдона-2024.

Медведев (5) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 обыграл 102-ю ракетку мира француза Александра Мюллера на центральном корте травяного мэйджора. За матчем в числе прочих наблюдала самая титулованная теннисистка в истории России Мария Шарапова.

Встреча Медведева с Мюллером продлилась 3 часа и 30 минут. В её рамках Медведев 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Медведева на Уимблдоне станет победитель матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).