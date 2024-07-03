Даниил Медведев высказался о курьёзной ошибке по ходу матча с Мюллером на Уимблдоне-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев дал первый комментарий после выхода в третий круг Уимблдона-2024. В частности, Медведев высказался о своей курьёзной ошибке в первой партии матча. Напомним, Даниил забыл, что тай-брейк играется до семи, очков и сел отдыхать на скамейку раньше времени.

Напомним, во втором круге соревнований прошлогодний полуфиналист Медведев (5) со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5 обыграл 102-ю ракетку мира француза Александра Мюллера.

«В концовке первого сета у меня были плохие мысли. При счёте 3:6 на тай-брейке я думал, что проиграл сет, пошёл на своё место. Судья мне говорил: «6:3, 6:3, 6:3», а я даже не слышал», — сказал Медведев в интервью на корте.