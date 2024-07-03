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«Не такая трава». Даниил Медведев оценил условия на Центральном корте Уимблдона

«Не такая трава». Даниил Медведев оценил условия на Центральном корте Уимблдона
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Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в очередной раз признался, что ему неудобно играть на Центральном корте Уимблдона. Сегодня, 3 июля, он обыграл там 102-ю ракетку мира француза Александра Мюллера в рамках второго круга текущего розыгрыша.

— Вы любите корт №1, но сейчас мы на Центральном корте…
— Ну, я выиграл, так что… Я провёл не лучший матч. По какой-то причине этот корт кажется гораздо медленнее, очень медленные отскоки. Не такая трава, по которой мяч скользит. К этому надо привыкнуть. Чем больше матчей здесь сыграю, тем больше шансов, что буду выступать всё лучше и лучше. Всегда рад сыграть на Центральном корте Уимблдона, но ещё больше рад, когда выигрываю. Когда проигрываешь, думаешь: «Ладно, приятно было сыграть на Центральном корте», но после поражений не так уж и радуешься», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

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