Победы Медведева и Хачанова, в РПЛ могут приехать участники Евро-2024. Главное к вечеру
В Англии продолжается теннисный Уимблдон, трансферная политика «Зенита» и «Спартака» по отношению к игрокам-участникам Евро-2024, а ещё решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Лейкерс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 июля.
Теннис (Уимблдон)
- Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона-2024
- Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдона-2024 на отказе Аслана Карацева
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