Победы Медведева и Хачанова, в РПЛ могут приехать участники Евро-2024. Главное к вечеру

В Англии продолжается теннисный Уимблдон, трансферная политика «Зенита» и «Спартака» по отношению к игрокам-участникам Евро-2024, а ещё решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Лейкерс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 июля.

Теннис (Уимблдон)

Футбол

УЕФА начал расследование празднования гола Мериха Демирала

«Спартак» ведёт переговоры по трансферу четвертьфиналиста Евро-2024 — источник

«Торино» согласился продать хавбека Илича «Зениту» за € 25 млн — Tuttomercatoweb

Хоккей

Заслуженный тренер СССР: таких, как Задоров, Тарасов выгонял сразу

Стала известна зарплата канадца Ника Петана в «Ак Барсе»

«Металлург» объявил дату и место проведения прощального матча Сергея Мозякина

Бокс/ММА

Баскетбол

Стало известно решение Леброна Джеймса по дальнейшей карьере в НБА

Шакил О'Нил дал оценку назначения Редика на пост главного тренера «Лейкерс»

Авто

Волейбол

Шулепов назначен старшим тренером ивановского «Текстильщика» в Высшей лиге А

Доминикана и Словения получили награды за честную игру в Лиге наций — 2024

Фигурное катание

Другие (Олимпиада)

Ян Непомнящий сыграл шестую подряд ничью на турнире Grand Chess Tour

Велогонщики Виктор Бугаенко и Даниил Зараковский победили в Италии, опередив чемпиона ОИ