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Новости спорта 3 июля: Уимблдон-2024 результаты, как сыграли россияне Медведев Хачанов, Евро-2024, Зенит Спартак трансферы РПЛ

Победы Медведева и Хачанова, в РПЛ могут приехать участники Евро-2024. Главное к вечеру
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В Англии продолжается теннисный Уимблдон, трансферная политика «Зенита» и «Спартака» по отношению к игрокам-участникам Евро-2024, а ещё решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Лейкерс». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 3 июля.

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