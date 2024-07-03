Анастасия Потапова отклонила приглашение МОК сыграть на Олимпиаде-2024

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41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) отклонила приглашение сыграть на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На 3 июля июня список допущенных МОК российских теннисистов выглядит следующим образом:

Мужчины:

Даниил Медведев (приглашение принято);

Роман Сафиуллин (приглашение принято);

Карен Хачанов (приглашение отклонено);

Павел Котов(приглашение принято);

Андрей Рублёв (приглашение отклонено).

Женщины:

Дарья Касаткина (приглашение отклонено);

Екатерина Александрова (приглашение принято);

Мирра Андреева (приглашение принято);

Людмила Самсонова (приглашение отклонено);

Анна Калинская (приглашение отклонено);

Анастасия Потапова (приглашение отклонено);

Диана Шнайдер (приглашение принято).