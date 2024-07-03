Анастасия Потапова отклонила приглашение МОК сыграть на Олимпиаде-2024

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) отклонила приглашение сыграть на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
На 3 июля июня список допущенных МОК российских теннисистов выглядит следующим образом:
Мужчины:
Даниил Медведев (приглашение принято);
Роман Сафиуллин (приглашение принято);
Карен Хачанов (приглашение отклонено);
Павел Котов(приглашение принято);
Андрей Рублёв (приглашение отклонено).
Женщины:
Дарья Касаткина (приглашение отклонено);
Екатерина Александрова (приглашение принято);
Мирра Андреева (приглашение принято);
Людмила Самсонова (приглашение отклонено);
Анна Калинская (приглашение отклонено);
Анастасия Потапова (приглашение отклонено);
Диана Шнайдер (приглашение принято).