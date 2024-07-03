ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова отклонила приглашение МОК сыграть на Олимпиаде-2024

Анастасия Потапова отклонила приглашение МОК сыграть на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) отклонила приглашение сыграть на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На 3 июля июня список допущенных МОК российских теннисистов выглядит следующим образом:

Мужчины:

Даниил Медведев (приглашение принято);
Роман Сафиуллин (приглашение принято);
Карен Хачанов (приглашение отклонено);
Павел Котов(приглашение принято);
Андрей Рублёв (приглашение отклонено).

Женщины:

Дарья Касаткина (приглашение отклонено);
Екатерина Александрова (приглашение принято);
Мирра Андреева (приглашение принято);
Людмила Самсонова (приглашение отклонено);
Анна Калинская (приглашение отклонено);
Анастасия Потапова (приглашение отклонено);
Диана Шнайдер (приглашение принято).

Материалы по теме
Медведев и Мирра сыграют в миксте? Официальный состав теннисистов от России на Олимпиаду
Медведев и Мирра сыграют в миксте? Официальный состав теннисистов от России на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android