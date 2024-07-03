Бьянка Андрееску вышла в третий круг Уимблдона-2024, обыграв Линду Носкову

Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла в третий круг на Уимблдоне-2024. В матче второго круга она обыграла 26-ю сеяную турнира чешку Линду Носкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 1 час 35 минут. На счету Андрееску один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести. Носкова выполнила четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Бьянка Андрееску, которая сейчас занимает 176-ю строчку мирового рейтинга, сыграет с победительницей матча между итальянкой Ясмин Паолини (7-я ракетка мира) и бельгийкой Гретье Миннен.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.