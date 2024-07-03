Рафаэль Надаль и Каспер Рууд сыграют в парном разряде на турнире в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и норвежский теннисист Каспер Рууд сыграют вместе в парном разряде на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде (Швеция). Об этом сообщила пресс-служба турнира в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Испанец примет участие не только в одиночном турнире, но и в парном с Карлосом Алькарасом.

Турнир в Бостаде состоится с 15 по 21 июля. Там сыграют несколько представителей топ-10 мирового рейтинга АТР в одиночном разряде – Янник Синнер (Италия, 1), Андрей Рублёв (Россия, 6), Каспер Рууд (Норвегия, 8). Рафаэль Надаль получил уайлд-кард в основную сетку.