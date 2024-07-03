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Карлос Алькарас отреагировал на провокацию Тиафо перед их матчем в 3-м круге Уимблдона

Карлос Алькарас отреагировал на провокацию Тиафо перед их матчем в 3-м круге Уимблдона
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас забавно предвосхитил предстоящую встречу с полуфиналистом US Open – 2022 29-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2024.

— После своего матча Тиафо сказал, что с нетерпением ждёт встречи и «придёт за тобой». Что ты ему ответишь?
— Это я приду за ним (улыбается)!» — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, в матче второго круга Алькарас (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича, который перед поединком заявлял, что способен одолеть испанца.

В этом году в Лондоне Алькарас защищает прошлогодний титул. В финале в 2023 году Карлос в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

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