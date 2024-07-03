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Эмма Радукану разгромила Мертенс во втором круге Уимблдона-2024

Эмма Радукану разгромила Мертенс во втором круге Уимблдона-2024
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Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану разгромила 33-ю ракетку мира бельгийку Элизе Мертенс во втором круге Уимблдона-2024. Радукану, занимающая 135-ю строчку мирового рейтинга WTA, победила со счётом 6:1, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 19:10 МСК
Эмма Радукану
135
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Элисе Мертенс
33
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Матч продолжался 1 час 17 минут. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Мертенс выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.

В 1/16 финала Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, 9). В прошлом году 21-летняя британка не играла на Уимблдоне из-за перенесённых операций на запястьях.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

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