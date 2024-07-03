Эмма Радукану разгромила Мертенс во втором круге Уимблдона-2024

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану разгромила 33-ю ракетку мира бельгийку Элизе Мертенс во втором круге Уимблдона-2024. Радукану, занимающая 135-ю строчку мирового рейтинга WTA, победила со счётом 6:1, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Матч продолжался 1 час 17 минут. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 14. Мертенс выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух.
В 1/16 финала Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Аранча Рус (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция, 9). В прошлом году 21-летняя британка не играла на Уимблдоне из-за перенесённых операций на запястьях.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
- 3 июля 2024
-
21:46
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:32
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:14
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:31
-
18:24
-
18:19
-
18:15
-
18:14
-
18:06
-
18:01
-
17:57
-
17:48
-
17:33