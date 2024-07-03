Карлос Алькарас заявил, что не чувствует давления из-за защиты титула на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, испытывает ли давление в связи с тем, что в данный момент защищает титул на Уимблдоне.

«Я и раньше бывал в положении чемпиона, которому необходимо защищать титул на «Шлеме». В прошлом году на US Open я не чувствовал какого-то особенного давления. Старался об этом не думать. Здесь так же. Это особенное чувство – стараться не думать о давлении, что я должен снова выиграть. Стараюсь думать о каждом дне, каждом матче, каждой тренировке, стараюсь быть лучше. Сейчас я думаю только об этом», — сказал Алькарас в интервью на корте после выхода в третий круг соревнований, где сразится с полуфиналистом US Open – 2022 29-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо.