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Карлос Алькарас заявил, что не чувствует давления из-за защиты титула на Уимблдоне

Карлос Алькарас заявил, что не чувствует давления из-за защиты титула на Уимблдоне
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, испытывает ли давление в связи с тем, что в данный момент защищает титул на Уимблдоне.

«Я и раньше бывал в положении чемпиона, которому необходимо защищать титул на «Шлеме». В прошлом году на US Open я не чувствовал какого-то особенного давления. Старался об этом не думать. Здесь так же. Это особенное чувство – стараться не думать о давлении, что я должен снова выиграть. Стараюсь думать о каждом дне, каждом матче, каждой тренировке, стараюсь быть лучше. Сейчас я думаю только об этом», — сказал Алькарас в интервью на корте после выхода в третий круг соревнований, где сразится с полуфиналистом US Open – 2022 29-й ракеткой мира американцем Фрэнсисом Тиафо.

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