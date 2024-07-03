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Диана Шнайдер вышла в третий круг Уимблдона-2024, разгромив Стивенс за 51 минуту

Диана Шнайдер вышла в третий круг Уимблдона-2024, разгромив Стивенс за 51 минуту
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30-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг на Уимблдоне-2024. В матче второго круга россиянка разгромила победительницу US Open – 2017 американку Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:1.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 19:10 МСК
Слоан Стивенс
50
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Диана Шнайдер
30
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Матч продолжался 51 минуту. На счету Шнайдер ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти. Стивенс не выполнила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта, имея один шанс.

Диана одержала седьмую победу подряд. На прошлой неделе 20-летняя россиянка выиграла турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В 1/16 финала Диана Шнайдер сыграет с 19-й сеяной турнира американской теннисисткой Эммой Наварро, которая во втором круге была сильнее японки Наоми Осаки.

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