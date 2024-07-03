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Эмма Наварро победила Наоми Осаку во втором круге Уимблдона-2024 и сыграет со Шнайдер

Эмма Наварро победила Наоми Осаку во втором круге Уимблдона-2024 и сыграет со Шнайдер
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака проиграла во втором круге Уимблдона-2024. Победу в матче одержала 17-я ракетка мира американка Эмма Наварро со счётом 6:4, 6:1.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 19:30 МСК
Наоми Осака
113
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Матч продолжался ровно 1 час. На счету Наварро ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Осака выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки. У японки не было ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге 19-я сеяная Уимблдона-2024 Наварро сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая разгромила американку Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:1 за 51 минуту. Шнайдер одержала семь побед подряд, на прошлой неделе россиянка выиграла турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

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