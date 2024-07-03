Эмма Наварро победила Наоми Осаку во втором круге Уимблдона-2024 и сыграет со Шнайдер

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака проиграла во втором круге Уимблдона-2024. Победу в матче одержала 17-я ракетка мира американка Эмма Наварро со счётом 6:4, 6:1.
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Матч продолжался ровно 1 час. На счету Наварро ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти. Осака выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки. У японки не было ни одного брейк-пойнта.
В третьем круге 19-я сеяная Уимблдона-2024 Наварро сыграет с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая разгромила американку Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:1 за 51 минуту. Шнайдер одержала семь побед подряд, на прошлой неделе россиянка выиграла турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).
- 3 июля 2024
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