Вероника Кудерметова в 4-й раз подряд проиграла в первом круге турнира «Большого шлема»

38-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова продлила серию поражений на турнирах «Большого шлема».

Напомним, сегодня, 3 июля, Кудерметова со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 5:7 проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2021 чешке Барборе Крейчиковой (31) на старте Уимблдона-2024. Для Вероники это уже четвёртое подряд поражение в первом круге «Шлема».

Последние выступления Вероники Кудерметовой на ТБШ:

US Open — 2023, первый круг. Поражение со счётом 5:7, 4:6 от американки Бернарды Перы.

Australian Open – 2024, первый круг. Поражение со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 1:6 от швейцарки Виктории Голубич.

«Ролан Гаррос» — 2024, первый круг. Поражение со счётом 2:6, 4:6 от чешки Мари Боузковой.