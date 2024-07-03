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Людмила Самсонова и Камилла Розателло уступили в первом круге парного Уимблдона-2024

Людмила Самсонова и Камилла Розателло уступили в первом круге парного Уимблдона-2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Камилла Розателло проиграли в первом круге на Уимблдоне-2024 в парном разряде. Они уступили 16-м сеяным турнира дуэту Улрикке Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония) со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 18:20 МСК
Камилла Розателло
Италия
Камилла Розателло
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
К. Розателло Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 2 6
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Ингрид Нил
Эстония
Ингрид Нил
У. Эйкери И. Нил

Матч продолжался 1 час 58 минут. Самсонова и Розателло выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету их соперниц по одному эйсу и двойной ошибке, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.

Самсонова принимает участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге россиянка обыграла испанскую теннисистку Ребеку Масарову, во втором раунде Людмила сразится с соотечественницей Элиной Аванесян.

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