Людмила Самсонова и Камилла Розателло уступили в первом круге парного Уимблдона-2024
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15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Камилла Розателло проиграли в первом круге на Уимблдоне-2024 в парном разряде. Они уступили 16-м сеяным турнира дуэту Улрикке Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония) со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 18:20 МСК
Камилла Розателло
Людмила Самсонова
К. Розателло Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 7
|3
|
|6 2
|6
Улрикке Эйкери
Ингрид Нил
У. Эйкери И. Нил
Матч продолжался 1 час 58 минут. Самсонова и Розателло выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету их соперниц по одному эйсу и двойной ошибке, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.
Самсонова принимает участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге россиянка обыграла испанскую теннисистку Ребеку Масарову, во втором раунде Людмила сразится с соотечественницей Элиной Аванесян.
Комментарии
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