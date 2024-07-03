Людмила Самсонова и Камилла Розателло уступили в первом круге парного Уимблдона-2024

15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и итальянка Камилла Розателло проиграли в первом круге на Уимблдоне-2024 в парном разряде. Они уступили 16-м сеяным турнира дуэту Улрикке Эйкери (Норвегия) и Ингрид Нил (Эстония) со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 3:6.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Самсонова и Розателло выполнили одну подачу навылет, допустили три двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из двух. На счету их соперниц по одному эйсу и двойной ошибке, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.

Самсонова принимает участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге россиянка обыграла испанскую теннисистку Ребеку Масарову, во втором раунде Людмила сразится с соотечественницей Элиной Аванесян.