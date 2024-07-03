ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Аванесян и Оксана Калашникова проиграли в первом круге парного Уимблдона-2024

Элина Аванесян и Оксана Калашникова проиграли в первом круге парного Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

77-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян и грузинка Оксана Калашникова уступили в первом круге Уимблдона-2024 в парном разряде. Они проиграли Мари Боузковой и Саре Соррибес-Тормо, которые посеяны на турнире под 10-м номером, со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.

Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Э. Аванесян О. Калашникова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 1 6
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
М. Боузкова С. Соррибес-Тормо

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Аванесян и Калашникова не выполнили ни одной подачи навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Аванесян принимает участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге россиянка обыграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину, во втором раунде Элина сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android