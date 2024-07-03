Элина Аванесян и Оксана Калашникова проиграли в первом круге парного Уимблдона-2024
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77-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян и грузинка Оксана Калашникова уступили в первом круге Уимблдона-2024 в парном разряде. Они проиграли Мари Боузковой и Саре Соррибес-Тормо, которые посеяны на турнире под 10-м номером, со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.
Уимблдон — парный разряд (ж). 1-й круг
03 июля 2024, среда. 18:00 МСК
Элина Аванесян
Оксана Калашникова
Э. Аванесян О. Калашникова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 7
|2
|
|6 1
|6
Мари Боузкова
Сара Соррибес-Тормо
М. Боузкова С. Соррибес-Тормо
Матч продолжался 2 часа 15 минут. Аванесян и Калашникова не выполнили ни одной подачи навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Аванесян принимает участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге россиянка обыграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину, во втором раунде Элина сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
Комментарии
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