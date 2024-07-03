Элина Аванесян и Оксана Калашникова проиграли в первом круге парного Уимблдона-2024

77-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян и грузинка Оксана Калашникова уступили в первом круге Уимблдона-2024 в парном разряде. Они проиграли Мари Боузковой и Саре Соррибес-Тормо, которые посеяны на турнире под 10-м номером, со счётом 3:6, 7:6 (7:1), 2:6.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. Аванесян и Калашникова не выполнили ни одной подачи навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из семи. На счету их соперниц один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Аванесян принимает участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге россиянка обыграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину, во втором раунде Элина сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.