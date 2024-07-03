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Матч Дарьи Касаткиной во втором круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра

Матч Дарьи Касаткиной во втором круге Уимблдона-2024 перенесён на завтра
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Организаторы Уимблдона-2024 объявили о переносе некоторых матчей сегодняшнего (3 июля) игрового дня на завтра из-за дождливой погоды. В их число попал матч второго круга соревнований первой ракетки России Дарьи Касаткиной.

Дарья Касаткина (Россия, 14) – Юрико Миядзаки (Великобритания, WC).

Напомним, в первом раунде соревнований Касаткина одержала убедительную победу над Чжан Шуай из Китая. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Касаткиной.

В прошлом году Касаткина дошла до третьего круга Уимблдона, где проиграла белоруске Виктории Азаренко в двух сетах.

Уимбдон-2024 стартовал 1 июля и продлится до 14-го. Действующим чемпионом турнира у мужчин является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. У женщин же обладательницей титула 2023 года является чешка Маркета Вондроушова, однако она уже сложила свои чемпионские полномочия. В первом круге текущего розыгрыша Маркета сенсационно проиграла 83-й ракетке мира испанке Джессике Бузас Манейро со счётом 4:6, 2:6.

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