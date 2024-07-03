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93-я ракетка мира Коккинакис одержал волевую победу над Оже-Альяссимом на Уимблдоне-2024

Чемпион парного Australian Open, 93-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис пробился во второй круг Уимблдона-2024.

В матче первого раунда Коккинакис со счётом 4:6, 5:7, 7:6 (11:9), 6:4, 6:4 обыграл 17-ю ракету мира канадца Феликса Оже-Альяссима (17).

Встреча Коккинакиса с Оже-Альяссимом продлилась 4 часа и 30 минут. В её рамках Танаси 19 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Феликса 22 эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Коккинакиса на Уимблдоне-2024 станет 212-я ракетка мира француз Люка Пуй (Q).

Уимблдон-2024 у мужчин продлится до 14 июля. Его действующим чемпионом у мужчин является испанец Карлос Алькарас.