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Анастасия Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона-2024

Анастасия Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона-2024
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила китаянке Чжу Линь (61-й номер мирового рейтинга АТР) во втором круге Уимблдона-2024. Итоговый счёт встречи – 6:4, 6:4 в пользу китайской теннисистки.

Матч продолжался 1 час 25 минут. На счету Павлюченковой, которая была посеяна на турнире под 25-м номером, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Её соперница из Китая выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:25 МСК
Чжу Линь
61
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Анастасия Павлюченкова
28
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

В 1/16 финала Чжу Линь сыграет с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия, 123-я ракетка мира) – Юлия Стародубцева (Украина, 153). Обе теннисистки прошли в основную сетку Уимблдона-2024 через квалификационный турнир.

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