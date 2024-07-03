Анастасия Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона-2024
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28-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила китаянке Чжу Линь (61-й номер мирового рейтинга АТР) во втором круге Уимблдона-2024. Итоговый счёт встречи – 6:4, 6:4 в пользу китайской теннисистки.
Матч продолжался 1 час 25 минут. На счету Павлюченковой, которая была посеяна на турнире под 25-м номером, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Её соперница из Китая выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:25 МСК
61
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
2 : 0
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28
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
В 1/16 финала Чжу Линь сыграет с победительницей матча Лулу Сун (Новая Зеландия, 123-я ракетка мира) – Юлия Стародубцева (Украина, 153). Обе теннисистки прошли в основную сетку Уимблдона-2024 через квалификационный турнир.
Комментарии
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