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Карлос Алькарас: на корте не бывает друзей. Так устроен теннис

Карлос Алькарас: на корте не бывает друзей. Так устроен теннис
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим мнением касательно реалистичности дружбы внутри ATP-тура.

«У меня со многими игроками очень хорошие отношения, но на корте друзей не бывает. Ты сам по себе, фокусируешься на себе и стараешься их обыгрывать. Так устроен теннис», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

Ранее Алькарас без проблем вышел в третий круг Уимблдона-2024, действующим победителем которого является. В матче второго круга Алькарас (3) со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:2 обыграл 69-ю ракетку мира представителя Австралии Александара Вукича, который перед поединком заявлял, что способен одолеть испанца.

Следующим соперником Алькараса на пути к защите титула станет американец Фрэнсис Тиафо (29).

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