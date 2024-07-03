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Эрика Андреева уступила Донне Векич во втором круге Уимблдона-2024

Эрика Андреева уступила Донне Векич во втором круге Уимблдона-2024
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101-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не сумела выйти в третий круг Уимблдона-2024. Во втором раунде Андреева-старшая проиграла 37-й ракетке мира хорватке Донне Векич со счётом 2:6, 3:6.

Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:30 МСК
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эрика Андреева
101
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Матч продолжался 1 час 33 минуты. На счету Андреевой один эйс, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт. Векич выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Напомним, Андреева попала в основную сетку Уимблдона-2024 как лаки-лузер, заменив белоруску Арину Соболенко, которая снялась с турнира из-за травмы.

В третьем круге Донна Векич сыграет с победительницей матча между Даяной Ястремской (Украина, 28) и Варварой Грачёвой (Франция).

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