Эрика Андреева уступила Донне Векич во втором круге Уимблдона-2024
Поделиться
101-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не сумела выйти в третий круг Уимблдона-2024. Во втором раунде Андреева-старшая проиграла 37-й ракетке мира хорватке Донне Векич со счётом 2:6, 3:6.
Уимблдон (ж). 2-й круг
03 июля 2024, среда. 20:30 МСК
37
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
101
Эрика Андреева
Э. Андреева
Матч продолжался 1 час 33 минуты. На счету Андреевой один эйс, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт. Векич выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.
Напомним, Андреева попала в основную сетку Уимблдона-2024 как лаки-лузер, заменив белоруску Арину Соболенко, которая снялась с турнира из-за травмы.
В третьем круге Донна Векич сыграет с победительницей матча между Даяной Ястремской (Украина, 28) и Варварой Грачёвой (Франция).
Комментарии
- 3 июля 2024
-
23:26
-
23:23
-
23:19
-
22:54
-
22:32
-
22:31
-
22:24
-
22:05
-
22:03
-
21:46
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:32
-
20:32
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:14
-
19:51
-
19:48
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:21
-
19:06
-
19:04
-
19:01
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:31