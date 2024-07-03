Эрика Андреева уступила Донне Векич во втором круге Уимблдона-2024

101-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не сумела выйти в третий круг Уимблдона-2024. Во втором раунде Андреева-старшая проиграла 37-й ракетке мира хорватке Донне Векич со счётом 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. На счету Андреевой один эйс, пять двойных ошибок и один заработанный и реализованный брейк-пойнт. Векич выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Напомним, Андреева попала в основную сетку Уимблдона-2024 как лаки-лузер, заменив белоруску Арину Соболенко, которая снялась с турнира из-за травмы.

В третьем круге Донна Векич сыграет с победительницей матча между Даяной Ястремской (Украина, 28) и Варварой Грачёвой (Франция).