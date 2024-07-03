Ясмин Паолини пробилась в третий круг Уимблдона-2024

Седьмая ракетка мира финалистка «Ролан Гаррос» – 2024 итальянская теннисистка Ясмин Паолини успешно преодолела барьер второго круга на Уимблдоне-2024. Она обыграла 80-ю ракетку мира бельгийку Гретье Миннен со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
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Матч продолжался 1 час 33 минуты. Обе теннисистки не выполнили ни одной подачи навылет. Паолини допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Миннен сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Уимблдона-2024 Ясмин Паолини сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску. Она обыграла 26-ю сеяную турнира чешку Линду Носкову.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой является чешская теннисистка Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
- 3 июля 2024
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