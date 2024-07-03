Мирра Андреева и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного Уимблдона-2024

Российские теннисистки 23-я ракетка мира Мирра Андреева и 41-я ракетка мира Анастасия Потапова проиграли в первом круге Уимблдона-2024 в парном разряде. Они уступили дуэту Габриэла Дабровски (Канада) – Эрин Рутлифф (Австралия), которые посеяны на турнире под вторым номером, со счётом 2:6, 5:7.
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Матч продолжался 1 час 19 минут. Андреева и Потапова выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором сете россиянки имели сетбол на приёме.
Андреева и Потапова принимали участие в Уимблдоне-2024 в одиночном разряде. В первом круге Мирра проиграла чешке Бренде Фрухвиртовой, а Анастасия – американке Бернарде Пере.
- 3 июля 2024
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